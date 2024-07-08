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Каптелинин Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Каптелинин Василий

Мать: Каптелинина Анисья Симоновна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каптелинина Парасковья Максимовна

Казанского архиерея села Ягоднова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Каптелинин Степан Семенович

Мать ребёнка: Каптелинина Парасковья Максимовна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Рождение ребёнка
1740

Сын: Каптелинин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Каптелинина Парасковья Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-630 об
Смерть
Неизвестно

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