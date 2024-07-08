Каптелинин Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Каптелинин Василий
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Казанского архиерея села Ягоднова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Каптелинин Степан Семенович
Мать ребёнка: Каптелинина Парасковья Максимовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Рождение ребёнка
1740
Сын: Каптелинин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Каптелинина Парасковья Максимовна
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-630 об
Смерть
Неизвестно