Каптелина Парасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Казанского архиерея села Ягоднова
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Каптелин Семен Степанович
Отец ребёнка: Каптелин Семен Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Путешествие
Около 1749
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бежала из нижнеиргинского, на родину, Казанского архиерея село Ягодное
Бракосочетание
Неизвестно
Казанского архиерея села Ягоднова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Смерть
Неизвестно