Каптелина Парасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каптелина Парасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Казанского архиерея села Ягоднова
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Каптелин Семен Степанович

Отец ребёнка: Каптелин Семен Васильевич

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Путешествие
Около 1749
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бежала из нижнеиргинского, на родину, Казанского архиерея село Ягодное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптелин Семен Васильевич

Казанского архиерея села Ягоднова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Смерть
Неизвестно
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