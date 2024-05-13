Климов Григорий Васильевич 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Григорий Васильевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Климов Василий Петрович

Мать: Климова (Перова) Гликерья Ильинична

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Прасковья Федосовна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Климов Антон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Климова) Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Климов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Климова Прасковья Федосовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Климов Артем Григорьевич

Мать ребёнка: Климова Прасковья Федосовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1857
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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