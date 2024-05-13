Климов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Климова) Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Климова Прасковья Федосовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Климова Прасковья Федосовна
Смерть
1857