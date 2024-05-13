Климова (Перова) Гликерья Ильинична 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Перова) Гликерья Ильинична

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1789

Муж: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Климов Денис Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Климов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Климов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Климов Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Климов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Климов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Климов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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