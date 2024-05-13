Климова (Перова) Гликерья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1789
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Климов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно