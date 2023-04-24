Кочетова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.09.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1948
Сын: Антогулов Николай Федорович
Отец ребёнка: Антогулов Федор Константинович
Рождение ребёнка
05.01.1950
Дочь: Назарова (Антогулова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Антогулов Федор Константинович
Смерть
15.09.1955