Кочетова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антогулов Федор Константинович

Рождение ребёнка
05.04.1948

Сын: Антогулов Николай Федорович

Отец ребёнка: Антогулов Федор Константинович

Рождение ребёнка
05.01.1950

Дочь: Назарова (Антогулова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Антогулов Федор Константинович

Смерть
15.09.1955

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