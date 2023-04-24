Антогулов Федор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1916
Дата смерти27.04.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антогулов Валентин Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1948
Сын: Антогулов Николай Федорович
Мать ребёнка: Кочетова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1950
Дочь: Назарова (Антогулова) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Кочетова Татьяна Ивановна
Смерть
27.04.1960