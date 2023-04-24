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Антогулов Федор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1916

Дата смерти

27.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антогулов Валентин Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1948

Сын: Антогулов Николай Федорович

Мать ребёнка: Кочетова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1950

Дочь: Назарова (Антогулова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Кочетова Татьяна Ивановна

Смерть
27.04.1960

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