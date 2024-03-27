Шишкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Шишкин Иван Иванович
Мать: Шишкина Мавра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шишкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Захаровна
Бракосочетание
1851
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Шишкина) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Антоновна
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Почеревина ? (Шишкина) Пелагея Васильена
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шишкин Илларион Васильевич
Мать ребёнка: Шишкина Дарья Илларионовна
Смерть
1903