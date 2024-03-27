Шишкин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Василий Иванович

Шишкин Василий Иванович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Шишкин Иван Иванович

Мать: Шишкина Мавра Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Кузьма Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шишкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Захаровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
1851

Жена: Шишкина Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Шишкина) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Антоновна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
1867

Жена: Шишкина Дарья Илларионовна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Почеревина ? (Шишкина) Пелагея Васильена

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Захаровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шишкин Илларион Васильевич

Мать ребёнка: Шишкина Дарья Илларионовна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1903

Мы используем куки для улучшения работы сайта.