Почеревина ? (Шишкина) Пелагея Васильена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почеревина ? (Шишкина) Пелагея Васильена

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шишкин Василий Иванович

Мать: Шишкина Евдокия Захаровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почеревин Федор Сергеев

Отец ребёнка: Почеревин Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почеревин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Почеревин Герасим Сергеев

Отец ребёнка: Почеревин Сергей Андреевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Почеревина) Елена Сергеева

Отец ребёнка: Почеревин Сергей Андреевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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