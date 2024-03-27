Почеревина ? (Шишкина) Пелагея Васильена
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Шишкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Почеревин Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Почеревин Герасим Сергеев
Отец ребёнка: Почеревин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Почеревина) Елена Сергеева
Отец ребёнка: Почеревин Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно