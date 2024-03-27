Шишкина Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шишкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шишкин Василий Иванович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
1851

Муж: Шишкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Почеревина ? (Шишкина) Пелагея Васильена

Отец ребёнка: Шишкин Василий Иванович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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