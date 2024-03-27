Шишкина Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шишкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шишкин Василий Иванович
Бракосочетание
1851
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Почеревина ? (Шишкина) Пелагея Васильена
Отец ребёнка: Шишкин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно