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Шишкин Иван Иванович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Около 1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Шишкин Иван Игнатьев

Мать: Шишкина Степанида Егорова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шишкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Шишкина Мавра Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Шишкина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шишкина Мавра Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Шишкина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шишкина Мавра Павловна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Около 1866
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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