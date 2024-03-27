Шишкин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиОколо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Шишкин Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шишкина Мавра Павловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Шишкина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шишкина Мавра Павловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Шишкина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шишкина Мавра Павловна
Смерть
Около 1866