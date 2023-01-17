Кузнецова (Банкина) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Банкина) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948

Отец: Банкин Александр Иванович

Мать: Банкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
30.04.1967

Дочь: Пенькова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Павлович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Владикавказ - бывший г. Орджоникидзе
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