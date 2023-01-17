Кузнецова (Банкина) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948
Отец: Банкин Александр Иванович
Мать: Банкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1967
Дочь: Пенькова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Павлович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Владикавказ - бывший г. Орджоникидзе