Банкина (Сладкова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1921
Дата смерти18.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1948
Дочь: Кузнецова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Банкин Александр Иванович
Смерть
18.04.1988
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания