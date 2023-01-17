Банкина (Сладкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкина (Сладкова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1921

Дата смерти

18.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1948

Дочь: Кузнецова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Банкин Александр Иванович

Смерть
18.04.1988
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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