Кузнецов Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения27.05.1940
Дата смерти22.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1940
Рождение ребёнка
30.04.1967
Дочь: Пенькова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Кузнецова Людмила Александровна
Владикавказ - бывший г. Орджоникидзе
Смерть
22.07.2022
Москва, город федерального значения Москва
Смерть по болезни. Похоронен на Алабушевском кладбище, Зеленоград