Кузнецов Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Анатолий Павлович

Кузнецов Анатолий Павлович

avatar

Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

27.05.1940

Дата смерти

22.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1940

Отец: Кузнецов Павел Акифьевич

Мать: Ташниченко Надежда Ивановна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.04.1967

Дочь: Пенькова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Кузнецова Людмила Александровна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Владикавказ - бывший г. Орджоникидзе
Смерть
22.07.2022
Москва, город федерального значения Москва
Смерть по болезни. Похоронен на Алабушевском кладбище, Зеленоград
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close