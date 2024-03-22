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Чупин Александр Иосифов

Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Чупин Осип Никитин

Мать: Чупина Федосья Спиридонова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Жена: Чупина Вера Егорова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-45 (ГААК, г. Барнаул). Лист 90. Брак д. красноярской Александр Иосифов Чупин 1 брак 21 год и д. Усть-Журавлиха Егора Васильева Густокашина дочь девица Вера 1 браком 17 лет. https://altarchives... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1890 ст.

Сын: Чупин Иоанн Александров

Мать ребёнка: Чупина Вера Егорова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 191. Родились близнецы Иоанн и Фекла. Воспреемник - Барнаульской местной команды рядовой Иван Осипов Чупин. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?ob... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1890 ст.

Дочь: Чупина Фекла Иванова

Мать ребёнка: Чупина Вера Егорова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 191. Родились близнецы Иоанн и Фекла. Воспреемник - Барнаульской местной команды рядовой Иван Осипов Чупин. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?ob... Показать все
Смерть
Неизвестно
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