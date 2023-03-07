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Чупин Иоанн Александров

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Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.09.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1890 ст.

Отец: Чупин Александр Иосифов

Мать: Чупина Вера Егорова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 191. Родились близнецы Иоанн и Фекла. Воспреемник - Барнаульской местной команды рядовой Иван Осипов Чупин. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?ob... Показать все
Смерть
Неизвестно
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