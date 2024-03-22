Чупина (Густокашина) Вера Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина (Густокашина) Вера Егорова

Место рождения

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Чупин Александр Иосифов

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-45 (ГААК, г. Барнаул). Лист 90. Брак д. красноярской Александр Иосифов Чупин 1 брак 21 год и д. Усть-Журавлиха Егора Васильева Густокашина дочь девица Вера 1 браком 17 лет. https://altarchives... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1890 ст.

Сын: Чупин Иоанн Александров

Отец ребёнка: Чупин Александр Иосифов

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 191. Родились близнецы Иоанн и Фекла. Воспреемник - Барнаульской местной команды рядовой Иван Осипов Чупин. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?ob... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1890 ст.

Дочь: Чупина Фекла Иванова

Отец ребёнка: Чупин Александр Иосифов

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 191. Родились близнецы Иоанн и Фекла. Воспреемник - Барнаульской местной команды рядовой Иван Осипов Чупин. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?ob... Показать все
Смерть
Неизвестно
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