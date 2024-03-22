Чупина (Густокашина) Вера Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
144-6-45 (ГААК, г. Барнаул). Лист 90. Брак д. красноярской Александр Иосифов Чупин 1 брак 21 год и д. Усть-Журавлиха Егора Васильева Густокашина дочь девица Вера 1 браком 17 лет. https://altarchives... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Чупин Александр Иосифов
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 191. Родились близнецы Иоанн и Фекла. Воспреемник - Барнаульской местной команды рядовой Иван Осипов Чупин. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?ob... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1890 ст.
Дочь: Чупина Фекла Иванова
Отец ребёнка: Чупин Александр Иосифов
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 191. Родились близнецы Иоанн и Фекла. Воспреемник - Барнаульской местной команды рядовой Иван Осипов Чупин. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?ob... Показать все
Смерть
Неизвестно