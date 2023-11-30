Чупина Фекла Иванова
Место рождения
Дата рождения21.09.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1890 ст.
Отец: Чупин Александр Иосифов
Мать: Чупина Вера Егорова
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 191. Родились близнецы Иоанн и Фекла. Воспреемник - Барнаульской местной команды рядовой Иван Осипов Чупин. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?ob... Показать все
Смерть
Неизвестно