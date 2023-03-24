Чигряева (Богданова) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигряева (Богданова) Вера Яковлевна

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

11.09.1913 ст.

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1913 ст.

Отец: Богданов Яков Яковлевич

Мать: Богданова (Сенокосова) Евдокия Андреевна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигряев Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель (учительница)
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чигряев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Между 1935 и 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чигряев Михаил Иванович

Место жительства
После 1947
в 1962 г. туда высылали выписку из Метрической
Смерть
1979
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
1979
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

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