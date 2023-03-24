Чигряева (Богданова) Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1913 ст.
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1913 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель (учительница)
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чигряев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Между 1935 и 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чигряев Михаил Иванович
Место жительства
После 1947
в 1962 г. туда высылали выписку из Метрической
Смерть
1979
Похороны
1979