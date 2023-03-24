Богданова (Сенокосова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Сенокосова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сенокосов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1911

Муж: Богданов Яков Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.08.1912

Сын: Богданов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.09.1913 ст.

Дочь: Чигряева Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Богданов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
03.07.1917

Сын: Богданов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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