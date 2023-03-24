Богданова (Сенокосова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Сенокосов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1911
Рождение ребёнка
27.08.1912
Сын: Богданов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
11.09.1913 ст.
Дочь: Чигряева Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Богданов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
03.07.1917
Сын: Богданов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич
Смерть
Неизвестно