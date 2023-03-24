Чигряев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигряев Михаил Иванович

Чигряев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Чигряев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чигряева (Богданова) Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чигряева (Богданова) Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Между 1935 и 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чигряева (Богданова) Вера Яковлевна

Смерть
1947
Похороны
После 1947
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.