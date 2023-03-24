Чигряев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Чигряев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чигряева (Богданова) Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Между 1935 и 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чигряева (Богданова) Вера Яковлевна
Смерть
1947
Похороны
После 1947
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край