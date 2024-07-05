Кондрашов Даниил Титович
Место рождения
Дата рождения10.12.1906
Дата смерти29.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1906
Призыв на военную службу
25.10.1928
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
воинское звание младший командир.летенант.Горьковский военно пересыльный пункт впу им.Фрунзе 1 белорусский фронт.858 стрелковый полк 283 стрелковой дивизии 52стрелковый полк.
Смерть
29.11.1979