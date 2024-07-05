Кондрашов Даниил Титович 10.12.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондрашов Даниил Титович

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

10.12.1906

Дата смерти

29.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1906

Отец: Кондрашов Тит Лаврентьевич

Мать: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Призыв на военную службу
25.10.1928
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
воинское звание младший командир.летенант.Горьковский военно пересыльный пункт впу им.Фрунзе 1 белорусский фронт.858 стрелковый полк 283 стрелковой дивизии 52стрелковый полк.
Смерть
29.11.1979

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