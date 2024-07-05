Кондрашов Тит Лаврентьевич 01.04.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондрашов Тит Лаврентьевич

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

01.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1886

Отец: Кондрашов Лаврентий Иванович

Мать: Кондрашова Елена Ивановна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кондрашова) надежда титовна

Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кондрашова) вера титовна

Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кондрашова) анисья титовна

Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кондрашова) пелагея титовна

Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна

Бракосочетание
29.10.1904

Жена: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1906

Сын: Кондрашов Даниил Титович

Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1908

Дочь: (Кондрашова) евдокия титовна

Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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