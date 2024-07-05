Кондрашов Тит Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кондрашова) надежда титовна
Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кондрашова) вера титовна
Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кондрашова) анисья титовна
Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кондрашова) пелагея титовна
Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна
Бракосочетание
29.10.1904
Рождение ребёнка
10.12.1906
Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
30.07.1908
Дочь: (Кондрашова) евдокия титовна
Мать ребёнка: Кондрашова (Жулина) Александра Евдокимовна
Смерть
Неизвестно