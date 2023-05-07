Логинова (Алькина) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Алькина) Ольга Степановна

Логинова (Алькина) Ольга Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алькин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Борис Максимович

Отец ребёнка: Логинов Максим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведьева Антонина Максимовна

Отец ребёнка: Логинов Максим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Логинов Максим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Логинов Максим Степанович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close