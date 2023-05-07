Логинова (Алькина) Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алькин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логинов Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведьева Антонина Максимовна
Отец ребёнка: Логинов Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Логинов Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Логинов Максим Степанович