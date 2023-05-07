Логинов Максим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логинов Степан
Мать: Логинова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Логинова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведьева Антонина Максимовна
Мать ребёнка: Логинова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Клавдия Максимовна
Мать ребёнка: Логинова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Михаил Максимович
Мать ребёнка: Логинова Ольга Степановна
Смерть
Неизвестно