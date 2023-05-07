Логинов Максим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Максим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Степан

Мать: Логинова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Борис Максимович

Мать ребёнка: Логинова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведьева Антонина Максимовна

Мать ребёнка: Логинова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Клавдия Максимовна

Мать ребёнка: Логинова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Логинова Ольга Степановна

Смерть
Неизвестно
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