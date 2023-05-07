Жукова Клавдия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1956
Дочь: Орехова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильена Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герена Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирнова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно