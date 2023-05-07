Жукова Клавдия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Клавдия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Максим Степанович

Мать: Логинова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
27.02.1956

Дочь: Орехова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильена Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герена Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жирнова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно