Королева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Король Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева-Козлова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Король Сергей
Рождение ребёнка
05.05.1925
Дочь: Королева-Куминова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Король Сергей
Смерть
Неизвестно