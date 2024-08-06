Королева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Король Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева-Козлова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Король Сергей

Рождение ребёнка
05.05.1925

Дочь: Королева-Куминова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Король Сергей

Смерть
Неизвестно

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