Король Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Королева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева-Козлова Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Королева Дарья

Рождение ребёнка
05.05.1925

Дочь: Королева-Куминова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Королева Дарья

Смерть
Неизвестно

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