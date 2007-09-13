Провоторов Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1924
Дата смерти13.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провоторов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Провоторова Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1953
Дочь: Поздняк (Провоторова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Провоторова Нина Григорьевна
Смерть
13.09.2007