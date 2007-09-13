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Провоторов Иван Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1924

Дата смерти

13.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провоторов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Провоторова Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провоторова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
31.08.1953

Дочь: Поздняк (Провоторова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Провоторова Нина Григорьевна

Смерть
13.09.2007

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