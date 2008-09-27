Провоторова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1925
Дата смерти27.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провоторов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Провоторов Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1953
Дочь: Поздняк (Провоторова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Провоторов Иван Никитович
Смерть
27.09.2008