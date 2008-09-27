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Провоторова Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1925

Дата смерти

27.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провоторов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Провоторов Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провоторов Иван Никитович

Рождение ребёнка
31.08.1953

Дочь: Поздняк (Провоторова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Провоторов Иван Никитович

Смерть
27.09.2008

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