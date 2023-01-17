Дружинина (Булдакова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
12.02.1827 ст.
Дочь: Дружинина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дружинин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1832 ст.
Дочь: Габерзанг Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дружинин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дружинин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Фон Эссен Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дружинин Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856