Дружинина (Булдакова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Булдакова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Булдаков Михаил Матвеевич

Мать: Булдакова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
12.02.1827 ст.

Дочь: Дружинина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дружинин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1832 ст.

Дочь: Габерзанг Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дружинин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дружинин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Фон Эссен Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дружинин Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Алексей Иванович

Смерть
1856
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