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Дружинин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Дружинин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1827 ст.

Дочь: Дружинина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дружинин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1832 ст.

Дочь: Габерзанг Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дружинин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дружинин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Фон Эссен Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дружинин Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Надежда Михайловна

Смерть
1848
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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