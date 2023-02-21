Дружинин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Дружинин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1827 ст.
Дочь: Дружинина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дружинин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
02.07.1832 ст.
Дочь: Габерзанг Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дружинин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дружинин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Фон Эссен Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дружинин Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Дружинина Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848