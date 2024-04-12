Фуното/Фонотова/ (Куркурина) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиДо 1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1863
Отец: Куркурин Николай
Рождение ребёнка
01.07.1886
Дочь: Бизбиз Кириакия Косьмина
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Бракосочетание
До 1886
Рождение ребёнка
18.11.1888
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Федор Косьмин
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович
Смерть
До 1891
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно