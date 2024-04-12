Фуното/Фонотова/ (Куркурина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ (Куркурина) Екатерина Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

До 1891

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Куркурин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1886

Дочь: Бизбиз Кириакия Косьмина

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Бракосочетание
До 1886

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Рождение ребёнка
18.11.1888

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Федор Косьмин

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Смерть
До 1891
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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