Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)

Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)

Место рождения

Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шименков (Шуляк) Мара

Отец ребёнка: Шуляк Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуляк Моисей

Отец ребёнка: Шуляк Арон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуляк Арон

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ган (Шуляк) Вера

Отец ребёнка: Шуляк Арон

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шуляк Семен

Отец ребёнка: Шуляк Арон

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.