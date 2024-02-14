Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)
Место рожденияНовый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шименков (Шуляк) Мара
Отец ребёнка: Шуляк Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуляк Моисей
Отец ребёнка: Шуляк Арон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шуляк Арон
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ган (Шуляк) Вера
Отец ребёнка: Шуляк Арон
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шуляк Семен
Отец ребёнка: Шуляк Арон
Смерть
Неизвестно