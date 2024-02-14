Шуляк Арон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шименков (Шуляк) Мара
Мать ребёнка: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуляк Моисей
Мать ребёнка: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ган (Шуляк) Вера
Мать ребёнка: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шуляк Семен
Мать ребёнка: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)
Смерть
Неизвестно