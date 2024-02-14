Шуляк Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуляк Арон

Шуляк Арон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шименков (Шуляк) Мара

Мать ребёнка: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуляк Моисей

Мать ребёнка: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ган (Шуляк) Вера

Мать ребёнка: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шуляк Семен

Мать ребёнка: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.