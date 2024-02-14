Шименков (Шуляк) Мара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шименков (Шуляк) Мара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуляк Арон

Мать: Шуляк (Матыльская) Эстер (Лиза)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистова (Шименкова) Рувимовна

Отец ребёнка: Шименков Рувим Яковлевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Шименкова) Полина

Отец ребёнка: Шименков Рувим Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Левитин (Шименкова) Ита Рувимовна

Отец ребёнка: Шименков Рувим Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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