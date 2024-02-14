Шименков (Шуляк) Мара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуляк Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистова (Шименкова) Рувимовна
Отец ребёнка: Шименков Рувим Яковлевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Шименкова) Полина
Отец ребёнка: Шименков Рувим Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Левитин (Шименкова) Ита Рувимовна
Отец ребёнка: Шименков Рувим Яковлевич
Смерть
Неизвестно