Тимашкова Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.12.1978
Бутиково, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1986
Сын: Тимашков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Тимашков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимашков Владимир Николаевич