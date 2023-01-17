Тимашкова Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимашкова Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.12.1978

Муж: Тимашков Владимир Николаевич

Бутиково, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1986

Сын: Тимашков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Тимашков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимашков Владимир Николаевич

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