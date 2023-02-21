Тимашков Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимашков Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1986

Отец: Тимашков Владимир Николаевич

Мать: Тимашкова Любовь Владимировна

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