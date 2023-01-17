Тимашков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.12.1978
Бракосочетание
31.12.1978
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1986
Сын: Тимашков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Тимашкова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимашкова Любовь Владимировна