Тимашков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимашков Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.12.1978

Жена: Тимашкова Любовь Владимировна

Бутиково, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.12.1978

Жена: не указана

Бутиково, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1986

Сын: Тимашков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Тимашкова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимашкова Любовь Владимировна

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