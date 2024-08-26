Бельгер (Гербер) София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1881
Дочь: Бельгер Доротея
Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Андреас
*1853-82
Рождение ребёнка
?.08.1883
Сын: Бельгер Андреас
Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Андреас
*перепись 1920 *1853-82
Смерть
Неизвестно