Бельгер (Гербер) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельгер (Гербер) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельгер Иоханн Андреас

Рождение ребёнка
?.08.1881

Дочь: Бельгер Доротея

Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*1853-82
Рождение ребёнка
?.08.1883

Сын: Бельгер Андреас

Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*перепись 1920 *1853-82
Смерть
Неизвестно

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