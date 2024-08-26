Бельгер Иоханн Андреас
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Бельгер Иоганнес
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бельгер (Гербер) София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бельгер Анна
Рождение ребёнка
?.08.1881
Дочь: Бельгер Доротея
Мать ребёнка: Бельгер (Гербер) София
*1853-82
Рождение ребёнка
?.08.1883
Сын: Бельгер Андреас
Мать ребёнка: Бельгер (Гербер) София
*перепись 1920 *1853-82
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бельгер Левин
Мать ребёнка: Бельгер Анна
*перепись 1908
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Бельгер) Терезия
Мать ребёнка: Бельгер Анна
*перепись 1908
Смерть
Неизвестно