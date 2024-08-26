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Бельгер Иоханн Андреас

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Бельгер Иоганнес

Мать: Бельгер (Шуман) Катарина Мария

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельгер (Гербер) София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельгер Анна

Рождение ребёнка
?.08.1881

Дочь: Бельгер Доротея

Мать ребёнка: Бельгер (Гербер) София

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*1853-82
Рождение ребёнка
?.08.1883

Сын: Бельгер Андреас

Мать ребёнка: Бельгер (Гербер) София

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*перепись 1920 *1853-82
Рождение ребёнка
1895

Сын: Бельгер Левин

Мать ребёнка: Бельгер Анна

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*перепись 1908
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Бельгер) Терезия

Мать ребёнка: Бельгер Анна

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*перепись 1908
Смерть
Неизвестно

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