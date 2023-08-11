Гнездилов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнездилов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1935

Дата смерти

20.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935

Отец: Гнездилов Сергей

Мать: Мария

Рождение ребёнка
16.01.1958

Сын: Гнездилов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ярмилова Федосья Евлуповна

Рождение ребёнка
14.01.1962

Сын: Гнездилов Олег Михайлович

Мать ребёнка: Ярмилова Федосья Евлуповна

Смерть
20.03.1979

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