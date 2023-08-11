Гнездилов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1935
Дата смерти20.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935
Отец: Гнездилов Сергей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
16.01.1958
Сын: Гнездилов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ярмилова Федосья Евлуповна
Рождение ребёнка
14.01.1962
Сын: Гнездилов Олег Михайлович
Мать ребёнка: Ярмилова Федосья Евлуповна
Смерть
20.03.1979