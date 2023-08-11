Гнездилов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнездилов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1958

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1958

Отец: Гнездилов Михаил Сергеевич

Мать: Ярмилова Федосья Евлуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гнездилова (Соколова) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
11.07.1981

Сын: Гнездилов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гнездилова (Соколова) Любовь Николаевна

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