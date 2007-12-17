Ярмилова Федосья Евлуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмилова Федосья Евлуповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1936

Дата смерти

17.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1936

Отец: Ярмилов Евлуп

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
16.01.1958

Сын: Гнездилов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гнездилов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
14.01.1962

Сын: Гнездилов Олег Михайлович

Отец ребёнка: Гнездилов Михаил Сергеевич

Смерть
17.12.2007
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