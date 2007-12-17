Ярмилова Федосья Евлуповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1936
Дата смерти17.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1936
Отец: Ярмилов Евлуп
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
16.01.1958
Сын: Гнездилов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гнездилов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
14.01.1962
Сын: Гнездилов Олег Михайлович
Отец ребёнка: Гнездилов Михаил Сергеевич
Смерть
17.12.2007