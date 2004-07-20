Кольцов Сергей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1913 ст.
Дочь: Пацаева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кольцова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольцов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кольцова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольцов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Кольцова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольцов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кольцова Анастасия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно