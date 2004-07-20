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Кольцов Сергей Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1913 ст.

Дочь: Пацаева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кольцова Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кольцова Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Кольцова Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кольцова Анастасия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Анастасия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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