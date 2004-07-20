Пацаева (Кольцова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1913 ст.
Дата смерти20.07.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913 ст.
Бракосочетание
С 1931 по 1932
осень 1931 или 1932
Рождение ребёнка
19.06.1933
Отец ребёнка: Пацаев Иван Пантелеевич
г. Актюбинск, Казахская ССР
Рождение ребёнка
29.05.1940
Дочь: Пацаева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Пацаев Иван Пантелеевич
Место жительства
Неизвестно
Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Смерть
20.07.2004