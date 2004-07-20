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Пацаева (Кольцова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1913 ст.

Дата смерти

20.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913 ст.

Отец: Кольцов Сергей Абрамович

Мать: Кольцова Анастасия Ефимовна

Бракосочетание
С 1931 по 1932

Муж: Пацаев Иван Пантелеевич

осень 1931 или 1932
Рождение ребёнка
19.06.1933

Сын: Пацаев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Пацаев Иван Пантелеевич

г. Актюбинск, Казахская ССР
Рождение ребёнка
29.05.1940

Дочь: Пацаева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Пацаев Иван Пантелеевич

Место жительства
Неизвестно
Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Смерть
20.07.2004
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