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Афанасий Елизарович

Место рождения

Федяево, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Около 1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.
Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Елизар Иванович

Мать: не указана

Федяево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Фекла

Федяево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Сухарева Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Федяево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Федяево, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Смерть
Около 1857
Федяево, Шуйский район, Северный край
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