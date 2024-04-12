Афанасий Елизарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиОколо 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Елизар Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Сухарева Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Смерть
Около 1857