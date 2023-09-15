Сухарева Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарева Надежда Афанасьевна

Место рождения

Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Афанасий Елизарович

Мать: Ирина Ивановна

Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Аграфена Осиповна

Отец ребёнка: Сухарев Осип Степанович

Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Федосья Осиповна

Отец ребёнка: Сухарев Осип Степанович

Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Осип Степанович

Смерть
После 1858
Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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