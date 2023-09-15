Сухарева Надежда Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Афанасий Елизарович
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Аграфена Осиповна
Отец ребёнка: Сухарев Осип Степанович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Федосья Осиповна
Отец ребёнка: Сухарев Осип Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858