Елизар Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиОколо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Афанасий Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Осип Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Василий Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1831