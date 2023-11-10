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Елизар Иванович

Место рождения

Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Афанасий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Осип Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Василий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Около 1831
Федяево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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