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Бебенин Александр Владимирович

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

09.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1955

Отец: не указан

Мать: Бебенина Анна Петровна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
07.02.1981

Жена: Бебенина Татьяна Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.12.1981

Дочь: Бебенина Мария Александровна

Мать ребёнка: Бебенина Татьяна Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
08.08.1983

Сын: Бебенин Антон Александрович

Мать ребёнка: Бебенина Татьяна Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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