Бебенин Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.08.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1955
Мать: Бебенина Анна Петровна
Бракосочетание
07.02.1981
Рождение ребёнка
02.12.1981
Дочь: Бебенина Мария Александровна
Мать ребёнка: Бебенина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1983
Сын: Бебенин Антон Александрович
Мать ребёнка: Бебенина Татьяна Николаевна
Место жительства
Неизвестно