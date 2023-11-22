Бебенина (Стратунова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1957
Бракосочетание
07.02.1981
Рождение ребёнка
02.12.1981
Дочь: Бебенина Мария Александровна
Отец ребёнка: Бебенин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
08.08.1983
Сын: Бебенин Антон Александрович
Отец ребёнка: Бебенин Александр Владимирович
Место жительства
Неизвестно