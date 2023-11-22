Бебенина (Стратунова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебенина (Стратунова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1957

Отец: Стратунов Николай Николаевич

Мать: Стратунова Лидия Георгиевна

Бракосочетание
07.02.1981

Муж: Бебенин Александр Владимирович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.12.1981

Дочь: Бебенина Мария Александровна

Отец ребёнка: Бебенин Александр Владимирович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
08.08.1983

Сын: Бебенин Антон Александрович

Отец ребёнка: Бебенин Александр Владимирович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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